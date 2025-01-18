Batman'da 9 Torbacı Tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da 9 Torbacı Tutuklandı

Batman\'da 9 Torbacı Tutuklandı

Batman'da uyuşturucu sevk eden 9 kişi, buluşma adreslerinde düzenlenen operasyonla tutuklandı.

18.01.2025 14:11
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Batman'a farklı ilerden akıl almaz yöntemle uyuşturucu getirip "torbacılık" yöntemi ile satan 9 kişi tutuklandı.

Edilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Aldıkları istihbaratı değerlendiren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk eden, sevk ettikleri maddeleri "torbacılık" yöntemi ile satan 9 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

Polis ekiplerini şoke eden yöntem

Kent merkezinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 49 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Ekipler karşılaştıkları yöntem karşısında şaşkına döndü. Öte yandan yapılan aramalarda 7 gram esrar maddesi ve 12 gram metamfetamin maddesi de ele geçirildi.

Yakalanarak emniyete götürülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, batman, Hukuk, Suç, Son Dakika

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