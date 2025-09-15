Batman\'da Aileye Silahlı Saldırı

Batman'ın Beşiri ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, uzun namlulu silahla hafif ticari araca düzenlenen saldırıda anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.

Batman'ın Beşiri ilçesine ilçeye bağlı Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesine Beyçayır köyü mevkisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pusu kuruldu. Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı(5), uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

AİLEYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

İhbar üzeirne olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şanlı ailesinin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.