Batman'da Alkol Satışı Yapan İşyerlerine 364 Bin TL Ceza

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Batman'da kent merkezi ve ilçelerde tekel bayileri ve alkol sunumu yapan iş yerlerinde yapılan denetimlerde, 27 iş yerine çeşitli nedenlerden 364 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.

Valilik koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüğü, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Defterdarlık ekiplerince denetim komisyonları oluşturuldu. 11 Şubat'ta 72 personel ile birlikte il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren tekel bayileri ve alkol sunumu yapan toplam 34 işyerinde kaçak/sahte alkol satışı ve genel denetimleri yapıldı.

Emniyet tarafından 4 işyerine "Sigara içilmez levhası bulundurmamaktan" 77 bin 904 TL idari para cezası, 3 işyerine "Kapalı alanda sigara içirtmekten" 58 bin 428 TL idari para cezası, 2 işyerine "Tekel Bayii içerisinde alkol kullandırmaktan" 48 bin 34 TL idari para cezası uygulanarak tutanak tanzim edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli tarafından 9 işyerine "Vergi levhası bulundurmamaktan" 21 bin 600 TL idari para cezası, 7 işyerine " Fiş, Fatura düzenlememeden" 140 bin TL idari para cezası, 2 işyerine " Ödeme kaydedici cihaz bulundurmamaktan" 18 bin 800 TL idari para cezası uygulanarak tutanak tanzim edildi.

Yapılan denetimler kapsamında 27 işyerine toplamda 364 bin 766 TL idari para cezası uygulanırken, sahte/kaçak alkol tüketimi ve satışlarıyla alakalı herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi. - BATMAN