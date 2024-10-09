Batman\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Batman'da henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Akoba köyünde meydana gelen yangın köy sakinlerini endişelendirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, anız yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN