Batman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Batman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'da çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü, inceleme başlatıldı.

09.10.2024 09:45
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Batman'da henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Akoba köyünde meydana gelen yangın köy sakinlerini endişelendirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, anız yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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