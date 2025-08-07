Batman\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Batman'da anız yangını, itfaiye, TOMA ve vatandaşların müdahalesiyle 3 saat sonra söndürülürken, 100 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Balpınar beldesinde henüz belirlenemeyen nedenle tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yangın, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

