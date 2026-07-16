Batman'da Apartman Yangını - Son Dakika
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Batman'da Apartman Yangını

16.07.2026 23:10
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Batman'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Batman'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Emekli TOKİ mevkisinde 10 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Apartman Yangını - Son Dakika

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