Batman'da Araç Yangını Vatandaşlar Sayesinde Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Araç Yangını Vatandaşlar Sayesinde Söndürüldü

Batman\'da Araç Yangını Vatandaşlar Sayesinde Söndürüldü
03.07.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Diyarbakır Caddesi'nde bir araçta çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar oluştu ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da bir araçta çıkan yangın, vatandaşların müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Caddesi'nde bir araçta yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirledi.

İtfaiye ekipleri, yeniden alevlenmeye karşı araçta kontrol yaparak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Yangının tamamen söndürüldüğünün tespit edilmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Araç Yangını Vatandaşlar Sayesinde Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Kadını tekme atarak bayılttı Kadını tekme atarak bayılttı
12 Dev Adam, 5’te 5 yaptı 12 Dev Adam, 5'te 5 yaptı
CHP’den AK Parti’ye geçen Mesut Özarslan’dan bomba itiraf CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf
Venezuela’daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı Venezuela'daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı
Ali Hamaney’in cenazesi Tahran’da binlerce kişinin önünde Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde

20:28
Beşiktaş’tan Sertaç Şanlı’ya veda: Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda: Fenerbahçe'ye geri dönüyor
20:07
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
19:56
Çekmeköy’deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı Kafede oturan kadın yaralandı
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı
19:11
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
18:19
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 20:31:27. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Araç Yangını Vatandaşlar Sayesinde Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.