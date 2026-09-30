Batman\'da araçta 400 gram sentetik kannabinoid bulundu, 2 şüpheliden biri tutuklandı

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kent girişinde durdurulan bir araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman il girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 400 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.