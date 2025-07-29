Batman\'da Asansörde Kolu Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Batman'da kolu asansöre sıkışan çocuk, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla ile kurtarıldı.

Olay, Bayındır Mahallesi TPAO Bulvarı üzerindeki Özalıcı Sitesinde yaşandı. Sitedeki apartmanın asansörüne binmek isteyen kız çocuğu kat düğmesine basacağı sırada kolu kabin ile duvar arasına sıkıştı. Çocuğu gören bina sakinleri durumu ailesi ve 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri çelik makas yardımı ile çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaklaşık 1 saatin ardından kurtarılan kız çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN