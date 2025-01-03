Batman\'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

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Batman'da 16 yaşındaki şahıs, kavgada bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Aydın Aslan Caddesi'nde A.E.(16), kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedende ayağından bıçaklandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN