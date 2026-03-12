Batman\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Batman merkez Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN