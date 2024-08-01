Batman'da bir araca silahlı saldırı düzenlendi
BATMAN - Batman'da kimliği belirsiz kişiler tarafından hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay Batman Raman Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler yaklaştıkları 02 ACT 178 plakalı aracı pompalı silahla taradı. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbari üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önemli alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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