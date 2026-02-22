Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı - Son Dakika
Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı

Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı
22.02.2026 20:33
Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı
Batman'da cadde ortasında bir kişi elindeki uzun namlulu silahla rastgele yoldan geçen vatandaşların üzerine ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şahsı polis ekipleri gözaltına aldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da korku dolu anlar yaşandı. Şehir merkezindeki Turgut Özal Bulvarı'nda elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi, çevredeki vatandaşların üzerine rastgele ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Büyük korku ve paniğe neden olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırgan şahıs, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Dehşet anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, emniyet güçleri saldırının nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Develi Yusuf Develi:
    Sirkiyede sıradan bir gün 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
