Caddede önüne gelene ateş açtı: 2 yaralı

Batman'da korku dolu anlar yaşandı. Şehir merkezindeki Turgut Özal Bulvarı'nda elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi, çevredeki vatandaşların üzerine rastgele ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Büyük korku ve paniğe neden olan olayda, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırgan şahıs, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Dehşet anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, emniyet güçleri saldırının nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.