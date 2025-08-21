Batman'da bir çocuğun parmağına sıkışan cisim çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Hilal Mahallesi'nde bulunan Rüya Sitesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ekibi gözetiminde yapılan çalışma ile çocuğun parmağına sıkışan cisim çıkarıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Çocuğun Parmağındaki Cisim Çıkarıldı - Son Dakika
