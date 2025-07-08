Batman\'da Düğün Malzemeleri Dükkânında Yangın

Batman merkez Pazaryeri Mahallesi'nde sabaha karşı düğün ve kına malzemeleri satan dükkanda çıkan yangın, 2 dairenin ve park halindeki bir minibüsün yanmasına neden olurken, 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sabah 04.00 sularında çıkan yangın, iş yerinde bulunan bazı malzemelerin art arda patlamasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler iş yerini tamamen sararken, aynı binada bulunan iki daire de yangından etkilenerek kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN