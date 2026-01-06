Batman\'da aşırı yük elektrik panosunu yaktı

Batman'da elektrik panosunda çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Alevler çevreye yayılmadan söndürüldü.

Olay, merkez Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle elektrikli sobaların kullanımıyla aşırı yüke dayanamayan elektrik panosundan dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Batman Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelirken, dağıtım şirketi de güvenlik amacıyla bölgedeki elektrik bağlantısını kesti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından hasar gören panonun onarılması için çalışma başlatıldı. Bu arada enerji şirketi yetkilileri, şebekelerin ısınmaya dayanıklı olmadığına dikkat çekerek, doğal gaz, odun veya kömür gibi geleneksel ısınma yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi. - BATMAN