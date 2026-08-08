Batman'da Bisiklet Bataryası Patladı
Kültür Mahallesi'nde bir apartmanın balkonunda batarya aşırı ısınma sonucu patladı, yaralanma yok.
Batman'da bir apartman dairesinin balkonunda bulunan elektrikli bisiklet bataryası, aşırı ısınma sonucu patladı.
Olay, Kültür Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi arkasındaki Menekşe Apartmanı'nda meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkonda bulunan elektrikli bisiklet bataryasının aşırı ısınma sonucu patladığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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