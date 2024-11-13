Batman\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Projesi

3.Sayfa

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, anne bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla devam eden 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Batman'da ilk kez düzenlenen Tekstil, Ayakkabı ve Zücaciye Fuarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle stant açıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, düzenlediği projede gelen vatandaşlara, çanta, mutfak önlüğü, bardak, uyuşturucu maddenin zararlarını anlatan broşür ve çocuklara ise çeşitli hediyeler sunuldu. Ayrıca emniyetin uyuşturucuyla mücadelesinde etkin rol alan Linda isimli narkotik köpek de katılımcılara tanıtıldı.

Kurulan stantta, 'NARVAS' ve 'UYUMA' uygulamalarının tanıtımı yapılarak madde bağımlılığının zararları ve tedavi yöntemleri hakkında standa gelen bayanlara bilgilendirmede bulunuldu. - BATMAN