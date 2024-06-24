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Batman'da evde yangın paniği

BATMAN - Batman'da bir binanın birinci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken kontrol altına alınıp söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kültür Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı kaplarken 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilerek yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.