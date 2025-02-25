Batman\'da Far Hırsızları Tutuklandı

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Batman'da gecenin karanlığında iki otomobilin farlarını söktüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Batman'da otomobillerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu olayın şüphelilerinin İ.K. ve C.N. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen şüpheli şahıslar ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliler ifadelerine iki araçtan çaldıkları 4 farı kent merkezinde bulunan bir oto aksesuarcıya sattıklarını itiraf etmesi üzerine belirlenen adreste inceleme yapıldı. Oto aksesuarcıda yapılan aramada araçlara ait 4 far ekiplerce ele geçirildi. Konu ile ilgili İ.K ve C.N isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN