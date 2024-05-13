Batman'da Fotoğraf Çekerken Çaya Düşen Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batman'da Fotoğraf Çekerken Çaya Düşen Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Batman\'da Fotoğraf Çekerken Çaya Düşen Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde su kenarında fotoğraf çekmek isteyen lise öğrencisi Pelin Baz, dengesini kaybederek çaya düştü. Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan Baz, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.05.2024 16:22
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Batman'da su kenarında fotoğraf çekmek istediği sırada dengesini kaybederek çaya düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki Pisyar Çayı'na giden Pelin Baz (15), kıyıdaki kayanın üstüne çıkıp fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan Baz, Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Pelin Baz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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