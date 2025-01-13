Batman'da göçmen kaçakçılığı: 2 tutuklama
BATMAN - Batman'da tır kasasında kente kaçak yollarla göçmen getiren 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda ülkeye illegal yollarla girmiş ve ülke içerisinde başka illere götürülen 5 kişi tır dorselerinde yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar adli işlemlerinin ardından idari işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili yakalanan şüpheli 2 şahıs ise Göçmen Kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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