Batman\'da Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe girişinde yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 120 paket gümrük kaçağı sigara, 95 adet elektronik sigara ucu, 30 paket sigarillo, 16 paket çay, 4 adet kablosuz kulaklık, 3 adet elektronik sigara, 2 kilogram nargile tütünü, 2 adet el feneri ve 1 adet dikey süpürge ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ürünlere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN