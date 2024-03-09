Batman'da güvenlik görevlisinin bıçaklanma anı güvelik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Batman'da güvenlik görevlisinin bıçaklanma anı güvelik kamerasına yansıdı

Batman'da PTT hizmet binasında çalışan güvenlik görevlisi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Sıra almadan işlem yapmaya çalışan kişi ile güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışmada, saldırgan güvenlik görevlisine yanında bulundurduğu bıçakla saldırdı. Olay, PTT binasında bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

09.03.2024 23:30  Güncelleme: 23:31
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Batman'da güvenlik görevlisinin bıçaklanma anı güvelik kamerasına yansıdı

BATMAN - Batman'da PTT hizmet binasında çalışan güvenlik görevlisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası içinde kimliği belirsiz bir kişi sıra almadan işlem yapmaya çalışırken güvenlik görevlisi F.A. ile arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla güvenlik görevlisine saldırarak sırtından bıçakladı. PTT binası içinde bulunan güvenlik kameralarına saldırı anı saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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