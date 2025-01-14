Batman\'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Batman'da belediye halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
BATMAN - Batman'da seyir halindeki belediye halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar yaşandı.
Kaza akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan B.I. yönetimindeki 72 ABL 919 plakalı şehir içi belediye halk otobüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AIY 443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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