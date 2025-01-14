Batman'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Batman'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

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Batman'da meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir belediye halk otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Olayda maddi hasar oluşurken, yaralanan veya ölen olmadı.

14.01.2025 18:00  Güncelleme: 18:05
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Batman'da belediye halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

BATMAN - Batman'da seyir halindeki belediye halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar yaşandı.

Kaza akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan B.I. yönetimindeki 72 ABL 919 plakalı şehir içi belediye halk otobüsü ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AIY 443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Batman\'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı
Kaynak: İHA

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