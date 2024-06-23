Batman'da Havai Fişek Atarak Yangın Çıkaran 3 Kişi Yakalandı

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Batman'da gece saatlerinde aracın içinden havai fişek atarak yangına sebebiyet verdikten sonra hızla olay yerinden kaçan 3 kişi, jandarma ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Mardin illerine bağlı bazı yerlerde çıkan yangında meydana gelen can ve mal kaybının ardından bölgede devriyelerini artıran güvenlik güçleri, Batman'da gece geç saatlerinde bir aracın içinden havai fişek atılarak evin bahçesinde yangın çıkarıldığını gördü. Durumu fark eden güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 3 kişi yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanarak haklarında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem yapılmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. - BATMAN