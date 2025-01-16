Batman'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklama

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JASAT'tan hırsızlık operasyonu: 1 tutuklama

BATMAN - Batman'da farklı adreslerden bisiklet ve motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen zanlı JASAT timlerince yakalandı.

Batman'da merkez Kardelen Mahallesindeki bir apartmanın ortak kullanım alanında bulunan 6 bin TL değerindeki bisiklet ile aynı bölgedeki başka bir binanın bahçesinden de 80 bin TL değerindeki sürat motosikleti çalındı. Bisiklet ve motosiklet sahipleri durumu 112'ye bildirdi. Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ihbar üzerine harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran JASAT ekipleri daha sonra çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi. JASAT ekipleri kısa sürede bisiklet ve motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

Çaldığı bisikleti uyuşturucu karşılığında takas etmiş

Şüpheliyi takip eden JASAT ekipleri, şüpheli C.C.E.'yi bir petrol benzin istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. JASAT ekipleri tarafından daha sonra şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinden yapılan aramalarda hırsızlık yaparak çaldığı 80 bin TL değerindeki sürat motosikleti bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalınan çocuk bisikleti ise bulunamadı.

Sorguya alınan şüpheli C.C.E. çaldığı bisikleti ismini bilmediği bir kişiye uyuşturucu madde karşılığında takas ettiğini itiraf etti.

Şüpheli C.C.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi.

C.C.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kayıp bisikletin bulunması için ise çalışmalar sürüyor.