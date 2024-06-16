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Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batma-Silvan Üçyolu Malabadi Kavşağı'ndan iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN