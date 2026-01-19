Batman\'da iş makinesi yandı

Batman'da bir iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, Batman merkeze bağlı Oymataş köyü mevkiinde meydana geldi. Park halindeki bir iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Batman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin iş makinesinin tamamını sarması üzerine ekipler yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası iş makinesinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN