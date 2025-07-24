Batman\'da Jandarma şehit ve gazilerin ailelerini yalnız bırakmıyor

Batman'da Jandarma personelleri, şehit aileleri ve gazileri ikametlerinde ziyaret edilerek gönül birlikteliği sağlayarak, istek ve taleplerini dinleyip ilgili birimlere ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatan uğruna can veren aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin aileleri yalnız bırakılmadığı, onların her daim yanlarında olmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada "Gönüllere dokunan ziyaretlerimizde; sadece bir selam değil, yürekten bir vefa, içten bir dua, samimi bir muhabbet de götürüyoruz. Bir annenin gözlerindeki yaşa ortak olmak, bir babanın omzuna güç olmak, bir evladın hatırasını yaşatmak bizim için sadece bir görev değil, bir şeref meselesidir. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta bulunan gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz" denildi.

Ziyaretlerde, şehit aileleri ve gaziler ile hoş sohbetler gerçekleştiren Jandarma personelleri, daha sonra şehitlerin ebedi istiratgahları aileleri ile birlikte ziyaret edilerek mezarlarının bakımı yapıldı ve kabri başında dua edildi. - BATMAN