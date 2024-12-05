Batman\'da Kaçakçılık Operasyonu

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Batman'da iki farklı iş yerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesine yönelik iki farklı iş yerine düzenlenen operasyonda 500 paket sigara ve 17 adet cep telefonun ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin adli işlemleri sürüyor. - BATMAN