Batman\'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı

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Batman'da kaçakçılık ile mücadele dahilinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli ürün ve miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyona ilişkin Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün ilimiz genelinde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 24 Ocak 2024 ile 06 Şubat 2024 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 5 bin 60 paket sigara, 670 adet elektronik sigara, 53 adet cep telefonu, 30 bin 240 litre katkılı ve kaçak akaryakıt, 2 bin 475 paket sigara sarma kağıdı, 500 adet puro, 483 adet güneş kremi, 330 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Operasyonlarda yakalan 9 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapılmıştır" denildi. - BATMAN