Batman\'da Kadınlar Terör Eylemlerine Geçit Vermedi

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü üyesi olmaktan dolayı 6 yıl 3 ay ceza alan ve aynı zamanda terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı iki ayrı davası devam eden eski Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınmasının ardından DEM Parti çağrıları ile yaşanan terör olayları devam ediyor.

Havanın kararmasıyla birlikte sokakları ateşe veren göstericiler mahallenin kadınlarına takıldı. Batman'da kent merkezindeki bir mahallede ateş yakarak ortalığı savaş alanına çevirmek isteyen terör örgütü PKK yandaşlarının önünü kesen mahallenin kadınları, eyleme izin vermedi.

Bir araya gelen kadınlar, göstericilerin her türlü ısrarı zorbalığına rağmen terör örgütü yandaşlarına geçit vermedi. Huzura sahip çıkan mahalleli kadınları geçemeyen göstericiler, mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.

Mahalleli kadınlar ile göstericilerin tartışmaları sokaktaki güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi. - BATMAN