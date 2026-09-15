Batman\'da kamyonetin kasasındaki demir profiller ani frenle öne savruldu

Batman'da açık kasa kamyonetin kasasında taşınan demir profiller, sürücünün fren yapması sonucu aracın ön kısmına savruldu. Olayda yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yeni Siirt Çevre Yolu Çöplük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki açık kasa kamyonetin sürücüsü ani fren yaptı. Bu sırada kasadaki demir profil çubuklar, aracın ön kısmına doğru savrularak kabine zarar verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.