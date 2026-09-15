Batman'da kamyonetin kasasındaki demir profiller ani frenle öne savruldu
Batman'da açık kasa kamyonetin kasasında taşınan demir profiller, sürücünün ani fren yapması sonucu aracın ön kısmına savruldu. Olayda yaralanan olmazken kamyonette maddi hasar oluştu ve bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Batman'da açık kasa kamyonetin kasasında taşınan demir profiller, sürücünün fren yapması sonucu aracın ön kısmına savruldu. Olayda yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Olay, Yeni Siirt Çevre Yolu Çöplük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki açık kasa kamyonetin sürücüsü ani fren yaptı. Bu sırada kasadaki demir profil çubuklar, aracın ön kısmına doğru savrularak kabine zarar verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar oluştu. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da kamyonetin kasasındaki demir profiller ani frenle öne savruldu - Son Dakika
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