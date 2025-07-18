Batman'da durdurulan bir kamyonetin ek deposundan 20 kilo 300 gram toz esrar çıktı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir girişinde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Dedektör köpek Linda'nın uyarı vermesi sonucu kamyonetin koltukları söküldü. Ekipler koltukların altındaki kapağı fark edip tornavida yardımıyla açtı. Açılan kapakla birlikte ortaya çıkan ek mazot deposunda özel yöntemlerle paketlenmiş 20 kilo 300 gram esrar bulundu. Esrara el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Kamyonetten 20 Kilo Esrar Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?