Batman'da kaybolan Suriye uyruklu çoban için arama çalışmaları devam ediyor

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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde 7 gün önce serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 6 Haziran'da Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde meydana geldi. Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen çobanın, sulama kanalı kenarında elbiselerini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Samanyolu köyünden Kuyubaşı TOKİ'ye kadar uzanan 54 kilometrelik alanda, Batman AFAD, Batman İtfaiye Dalgıç ekipleri ve JAK tarafından çobanı arama çalışmaları devam ediyor. 60 personel ve 14 araç ile bölgede arama çalışmaları sürüyor. - BATMAN