Batman\'da Kaza: Yaya Yaralandı

Batman'da otomobilin önce yayaya ardından park halindeki araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesi 2505 Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken önce bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, ardından park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kazada yaralanan yaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
