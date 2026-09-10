Batman'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı, sürücü yaralandı
Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücüyle ilgili kazaya yönelik inceleme başlatıldı.
Batman'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak araç geçişlerini kontrollü sağladı. Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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