Batman\'da Kovalamacada 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 11 kilo 462 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılana açıklamada, 22 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alındığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 11 kilo 462 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği, gözaltına alınan 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. - BATMAN
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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Ayrıca, 6 bin 650 lira da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.
Maltepe'de tanıtım broşürü dağıtırken bir grubun saldırısına uğrayan AK Partili vatandaşın darp edilmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, 'Müşteki yere düşünce kafasını yere vurdu. Biz kesinlikle müşteki ya da başka kimseyi darp etmedik' dedi.
Zonguldak'ta sosyal medya sitesinde bahis oyunları ile para kazandırılacağı vaadiyle dolandırılan bir kişi, 8 bin 500 TL dolandırıldı. Üç şüpheli, Facebook üzerinde paylaşımlar yaparak mağduru kandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, delilleri toplayarak üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edildi. İddianamede, şüphelilere 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşların yağmurdan koşarak korunmaya çalıştığı görüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir kişinin elindeki poşetlerde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesinde bulunan at çiftliğinde, hafta sonunda etkili olan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. Atlı kafede düzenlenen atlı gezilerde çocuklar, at üzerinde bağladıkları leğenler ile karlı zeminde kayarak eğlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye toplamda 141 bin 350 lira ceza kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Beşiktaş Bebek'te bulunan ünlü ve tarihi bir balık restoranında çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bulunuyor.
Mersin polisi, bilinen alış veriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. 180 milyon liralık haksız kazanç elde eden 32 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda aralarında suç örgüt liderinin de bulunduğu 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.
Adana'da yapılan bir soruşturma sonucunda tutuklanan Betül S'nin, kendisini avukat olarak tanıtarak 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şüphelinin, kamu arazilerinin kiralanması ve icralık araçların alımı konularında yardım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Tutuklanan kadının sahte avukat kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca gibi malzemeler ele geçirildi.
Tokat'ta sosyal paylaşım sitesi TikTok üzerinden müstehcen yayınlar yapıp çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş adliyeye sevk edildi. 2010 yılında malulen emekli olduğu öğrenilen şüpheli emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek "Sosyal paylaşım sitesi Tiktok'ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim" dedi.
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