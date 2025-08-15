Batman\'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Batman Gültepe Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesinde, bir iş yerine ait yaklaşık 4 metrelik havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, kurtarma operasyonu için harekete geçti. Yaklaşık bir saat süren titiz bir çalışmanın ardından, havalandırma boşluğuna indirilen seyyar merdiven yardımıyla kedi bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BATMAN