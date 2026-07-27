Batman'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Batman\'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Batman Valiliği, mezarlıkta gerçekleşen saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Batman Valiliği, Asri Mezarlığı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İlk değerlendirmelere göre saldırının 16 Mayıs tarihinde Batman'da kız meselesinden kaynaklandığı değerlendirilen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından devam eden husumetten kaynaklandığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında failin daha önce yakalanarak tutuklandığı ve adli sürecin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, saldırının ardından güvenlik güçlerinin olaya derhal müdahale ettiği, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde geniş çaplı adli soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, yaralı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin sürdüğü, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların ise aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa diğer sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılması amacıyla soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA

Batman Valiliği, Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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