Batman\'da Minibüs ve Midibüs Çarpıştı

Batman'da minibüs ile midibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, OSB girişinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs ile midibüs çarpıştı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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