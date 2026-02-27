Batman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Batman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Dostlar Caddesi'nde Ümit Altun idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN