Batman\'da Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Sürücü Yakalandı

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Batman'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kıstırıp çarpan otomobil sürücüsü yakalandı.

Merkez Gültepe Mahallesi'nde otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Seyir halinde de devam eden tartışmada otomobil sürücüsü Gültepe Kavşağı'nda otomobilini kıstırdığı motosiklet sürücüsünün üstüne sürerek çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kaza anı burada bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün çarpması ile birlikte motosiklet sürücüsünün savrulduğu ve sürücünün kaçtığı yansırken, çevredeki vatandaşların motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğu da kayıtlara yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kaçan sürücü M.K'nın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Asayiş ekiplerince araç plakasından kimliği tespit edilen araç sürücüsü M. K. "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs" suçu kapsamında adli mercilere sevk edildi. - BATMAN