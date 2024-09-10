Batman'da Okul Güvenliği Denetimleri - Son Dakika
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Batman'da Okul Güvenliği Denetimleri

Batman\'da Okul Güvenliği Denetimleri

Batman Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde ve öğrenci taşımacılığı yapan servislerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, okul çevresinde bulunan işletmeler ve şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Ayrıca öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları ve şoförleri de kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğü, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

10.09.2024 14:33
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Batman'da Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde ve öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, okulların çevresinde bulunan internet kafe, kahvehane, kafe, market, büfe, park ve bahçe, metruk binalarda bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları ve şoförleri kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin ve okulların güvenliğini artırmak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamlı denetimlerin, okul çevrelerinde güvenli bir ortam sağlamak ve öğrenci servislerinin uygun standartlarda hizmet vermesini sağlamak için gerçekleştirildiği ifade edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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