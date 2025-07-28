Batman'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Batman merkez TPAO Bulvarı üzerinde bisikletiyle seyreden Muhammed Enes Babür'e (14), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Babür, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babür, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Oto Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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