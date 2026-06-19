Batman'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman\'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi
19.06.2026 10:53
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Yabancı uyruklu şahsın midesinden 1.3 kg uyuşturucu bulundu, tutuklandı.

Batman'da yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu şahsın midesinden 1 kilo 308 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şüpheli üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde şahsın midesinde taşıdığı 160 parça halinde toplam 1 kilo 308 gram toz esrar maddesi tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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