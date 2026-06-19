Batman\'da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu şahsın midesinden 1 kilo 308 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şüpheli üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde şahsın midesinde taşıdığı 160 parça halinde toplam 1 kilo 308 gram toz esrar maddesi tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BATMAN
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