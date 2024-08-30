Batman'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 53,68 Gram Esrar ve 290 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 53,68 Gram Esrar ve 290 Hap Ele Geçirildi

Batman\'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 53,68 Gram Esrar ve 290 Hap Ele Geçirildi

Batman'da yapılan bir operasyonda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 1'i tutuklandı.

30.08.2024 09:17
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Batman'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste yapılan aramada 53,68 gram toz esrar ve 290 uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Batman valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Batman'dan batı illerine gidecek olan bir yolcu otobüsünde arama yapan aramada 53,68 gram toz esrar ile 290 uyarıcı hap ele geçirdiğini ve operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandığın bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 53,68 Gram Esrar ve 290 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 53,68 Gram Esrar ve 290 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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