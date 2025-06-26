Batman\'da Otomobil-Kamyonet Kazası

Batman'da iki gün önce otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 24 Haziran'da Hürriyet Mahallesi Dostlar Caddesi'nde 34 SV 6615 plakalı kamyonet ile 34 ANE 798 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden kamyonet takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanmıştı. Kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BATMAN