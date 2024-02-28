Batman'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Batman'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Batman\'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Batman- Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil motosiklete çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 19:35  Güncelleme: 19:38
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Batman'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

BATMAN - Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman- Siirt Çevreyolu Beşiri Kavşağı'nda 21 ABR 345 plakalı otomobilin sürücüsü kavşaktan dönmeye çalışan 33 PK 147 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralana motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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